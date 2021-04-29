LADA Sport ROSNEFT идет к победе!

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT провела традиционную презентацию накануне старта нового сезона Российской серии кольцевых гонок. На специальном мероприятии, организованном на трассе Moscow Raceway, журналистам рассказали об обновлениях техники, представили состав команды, а также ее новый талисман

Новый сезон будет состоять из 7 этапов, которые пройдут с мая по октябрь на крупнейших автодромах страны. Прежде чем мы начнем говорить о планах команды, отметим, что с ней произошли важные изменения – обновился состав. Это, в первую очередь, касается класса «Туринг-Лайт». Места за рулем гоночных хэтчбеков LADA Granta R1 займут пилоты, которые ранее уже отлично выступали в картинге. Леонид Панфилов сохранил место в команде, однако в напарники к нему пришел новичок - Чемпион России по картингу 2020 года Иван Чубаров. Сменились пилоты и в классе «Супер-Продакшн». Обладатель Кубка России-2020 в этом классе Владислав Незванкин объявил о завершении своей спортивной карьеры. В новом сезоне он сконцентрируется на руководстве всеми гоночными программами АО «АВТОВАЗ». За рулем его автомобиля LADA Vesta 1.6T выступит Чемпион России в классе «Туринг-Лайт» Владимир Шешенин, чьим напарником выступит Андрей Петухов.

Состав пилотов в классе «Туринг» остался без изменений. Как и в прошлом году за рулем двух гоночных седанов класса будут выступать Михаил Митяев и действующий Чемпион России Кирилл Ладыгин.

Интересы команды в ралли отстаивают Дмитрий Воронов и Виктор Позерн. У них в активе уже есть 2 победы в этом сезоне, впереди у пилотов еще 5 стартов, включая финал Кубка России. Что касается картинга, то основная ставка в этом году делается на пилотов взрослых классов: Дмитрия Шепета, Антона Незванкина, Григория Примака. Первый этап, прошедший в начале апреля в Грозном, подтвердил шансы команды на лидерство. До конца этого сезона команде предстоит провести еще 5 этапов Чемпионата России.

Между тем, к новому сезону изменится и техника. Так, у LADA Vesta Sport TCR будет модернизирован двигатель, что увеличило максимальную скорость автомобиля. А изменения в подвеске дадут возможность более гибко настраивать технику к конкретным трассам. Сами гонщики уже отчаянно рвутся в бой. Нам удалось пообщаться с главой команды LADA Sport ROSNEFT в классе «Туринг» Михаилом Девелем, который делает высокую ставку на новый сезон: «Я с большой надеждой жду нового сезона. Команда продуктивно готовилась к нему – мы провели обширную тестовую программу, поработали и с автомобилями. Сезон будет не простой, мы выиграли прошлую гоночную серию, а, как известно, удержать чашу успеха гораздо сложнее… Я верю в команду – верю и в новых пилотов. Это известные спортсмены и отличные мастера своего дела, обладающие высокой квалификацией».

Пилот Иван Чубаров также дал комментарий относительного нового сезона. Иван впервые участвует во «взрослом» классе «Туринг-Лайт», но готов работать с полной самоотдачей и побеждать: «Новый сезон для меня будет очень интересным – я выступаю в новом классе и за рулем новой и машины. Я надеюсь, что мой большой опыт в картинге положительно скажется на моих новых успехах. Буду выжимать максимум, уже сейчас по пять раз в неделю я гоняю на картинге – это отличная тренировка, а совсем скоро в Казани начнутся и тесты машин «Туринг-лайт», в которых я приму самое активное участие».