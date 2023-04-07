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7 апр 2023

LADA Sport ROSNEFT поделилась планами на новый сезон

LADA Sport ROSNEFT поделилась планами на новый сезон

6 апреля 2023 года в Москве LADA Sport ROSNEFT представила свою гоночную программу на предстоящий сезон 2023

В «Туринге» лидером команды по-прежнему будет 16-кратный Чемпион России Кирилл Ладыгин, компанию ему составит обладатель Кубка России по кольцевым гонкам Иван Чубаров. Напомним, что пара «Ладыгин-Чубаров» еще в конце прошлого года показала свою эффективность – пилоты стали победителем 4-часового марафона «Akhmat Racе» в абсолютном зачете. Место за рулем еще одного автомобиля LADA Vesta NG TCR займет победитель 25 Гонки Чемпионов Владимир Шешенин. Сам гоночный автомобиль к сезону 2023 года немного обновился: была модернизирована тормозная система, а двигатель получил новую прошивку блока управления.

Команда LADA Sport ROSNEFT продолжит борьбу за Кубок России в классе «Супер-Продакшн». LADA Vesta NG 1,6T 2023 года также получили несколько новых технических решений: была увеличена жесткость кузова благодаря модернизации каркаса безопасности, проведена работа над двигателем, которая позволила повысить его надежность. За рулем обновленной машины выступят Михаил Митяев и Леонид Панфилов.

В межсезонье самая большая работа велась над техникой рейдовой LADA Niva Sport T2, которую планируется вывести на старт марафона «Шелковый путь» в июле 2023 года. Двигатель от серийного автомобиля LADA Niva Legend заменен на доработанный 16-клапанный 1,6-литровый агрегат, мощность которого повысилась сразу на 30 процентов. Попутно удалось поработать над системой охлаждения двигателя и трансмиссии. Была повышена прочность деталей подвески и дополнительно увеличен ход колес. Топливный бак увеличился до 180 литров, а вес машины при этом удалось уменьшить сразу на 50 килограммов. Для удобства экипажей инженеры команды LADA Sport ROSNEFT перекомпоновали салон автомобиля.

На старт ралли-рейдовых соревнований в 2023 году выйдет уже не один, а сразу два экипажа на обновленных Нивах. За рулем первой машины вновь окажутся Дмитрий Воронов и Евгений Загороднюк. В составе второго экипажа за призы «Шелкового пути» поборется вернувшийся в ряды пилотов LADA Sport ROSNEFT Евгений Суховенко, ассистировать ему будет Егор Охотников.

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