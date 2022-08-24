Lada стала лидером автомобильного рынка Москвы

В июле в Москве было продано 684 машины Lada. Таким образом, отечественный бренд впервые за 13 лет стал лидером столичного авторынка.

Да, как сообщает "Автостат" последний раз этот "пьедестал" покорялся отечественному бренду в 2009 году. Впрочем, чистой победой нынешние результаты назвать нельзя, так как огромное влияние оказали внешние факторы.

«Причинами успеха Lada стали прекращение из-за санкций поставок в Россию автомобилей европейских и японских брендов и остановка производства машин корейских марок на российских заводах вследствие проблем с логистикой комплектующих. Напомним, что раньше именно такие модели были наиболее популярными у москвичей» - заявили аналитики агентства.