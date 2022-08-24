Автомобильный портал Motorpage
24 авг 2022

Lada стала лидером автомобильного рынка Москвы

Lada стала лидером автомобильного рынка Москвы

В июле в Москве было продано 684 машины Lada. Таким образом, отечественный бренд впервые за 13 лет стал лидером столичного авторынка.

Да, как сообщает "Автостат" последний раз этот "пьедестал" покорялся отечественному бренду в 2009 году. Впрочем, чистой победой нынешние результаты назвать нельзя, так как огромное влияние оказали внешние факторы.

«Причинами успеха Lada стали прекращение из-за санкций поставок в Россию автомобилей европейских и японских брендов и остановка производства машин корейских марок на российских заводах вследствие проблем с логистикой комплектующих. Напомним, что раньше именно такие модели были наиболее популярными у москвичей» - заявили аналитики агентства.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

АвтоВАЗ начал оснащать Lada Granta подушками безопасности на постоянной основе

24 августа 2022

Куда пропал хром с Lada Granta?

18 августа 2022
Lada Vesta 2015 вид спереди

АвтоВАЗ отзывает более сорока тысяч «Вест»

17 августа 2022
LADA NIVA Travel

АВТОВАЗ возобновляет производство NIVA TRAVEL

15 августа 2022

АвтоВАЗ вернулся к стандартному режиму работы

15 августа 2022
Lada Niva Travel (2021) вид сбоку

Раскрыты сроки производства Lada Niva Travel

10 августа 2022

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам
Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 1 4