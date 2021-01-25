Lada Van ждать не стоит

АвтоВАЗ отказался от идейного наследника модели Largus, который планировалось разработать на базе Renault Dokker. Причина – исходник не сыскал популярности на рынке

А ведь в 2022 году читатели Motorpage действительно могли бы увидеть новинку воочию. Во всяком случае, к этому все шло. АвтоВАЗ даже получил специальный инвестиционный контракт от государства, в условиях которого прописывалось создание данного автомобиля. Правда, есть нюанс, как сообщает «Ежедневный автомобильный журнал», локализации автомобиля не предполагалось. То есть, даже кузовные панели планировалось привозить в Россию из Марокко.

Нет, машину, конечно же, предполагалось видоизменить, но лишь слегка – путем Х-образного передка. В любом случае, Lada Van, скорее всего, мы не увидим вовсе. Renault Dokker не имел хорошего спроса и разошелся тиражом около пяти тысяч экземпляров, что, учитывая трехлетний жизненный цикл, крайне мало. По всей вероятности, такие показатели и повлияли на решение Lada об отказе от новой модели.