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25 янв 2021

Lada Van ждать не стоит

Lada Van ждать не стоит
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ отказался от идейного наследника модели Largus, который планировалось разработать на базе Renault Dokker. Причина – исходник не сыскал популярности на рынке

А ведь в 2022 году читатели Motorpage действительно могли бы увидеть новинку воочию. Во всяком случае, к этому все шло. АвтоВАЗ даже получил специальный инвестиционный контракт от государства, в условиях которого прописывалось создание данного автомобиля. Правда, есть нюанс, как сообщает «Ежедневный автомобильный журнал», локализации автомобиля не предполагалось. То есть, даже кузовные панели планировалось привозить в Россию из Марокко.

Нет, машину, конечно же, предполагалось видоизменить, но лишь слегка – путем Х-образного передка. В любом случае, Lada Van, скорее всего, мы не увидим вовсе. Renault Dokker не имел хорошего спроса  и разошелся тиражом около пяти тысяч экземпляров, что, учитывая трехлетний жизненный цикл, крайне мало. По всей вероятности, такие показатели и повлияли на решение Lada об отказе от новой модели.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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