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6 сен 2022

Lada Vesta поделится своими цветами с моделью Granta

Lada Vesta поделится своими цветами с моделью Granta

Сейчас палитры автомобильных окрасов не блещут разнообразием, так что любой интересный цвет можно считать событием.

Итак, гамма оттенков кузова, доступная для Lada Granta, пополнится сразу пятью новыми цветами- первым пополнением в цветовой гамме станет тёмно-серый металлик «булат», созданный для Lada Vesta NG. Остальные четыре оттенка – белый, синий, серебристый и черный металлики, также ранее применялись на моделях Vesta.

Сколько будут стоить новые цвета, пока неизвестно. К заказу новые цвета в палитре станут доступны в середине осени текущего года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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