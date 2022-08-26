Lada запустила продажи Niva Travel

LADA объявляет о начале продаж внедорожника NIVA Travel 2022 модельного года. В дилерских центрах марки будут доступны три комплектации внедорожника

В стартовой конфигурации Classic’22 NIVA Travel оснащается усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации. Рулевая колонка регулируется по высоте, что позволяет комфортно разместиться на водительском месте. В комплектацию также входит стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.

Комплектация Classic Plus дополнительно оснащается рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова; также на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски.

Также в продажу выходит LADA NIVA Travel в комплектации [BLACK] – она отличается и уровнем оснащения, и стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере. В салоне автомобиля обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки выполнены в черном цвете. Дополнительным элементами комфорта стали подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. На обивке сидений предусмотрена вышивка с обозначением специальной серии: [BLACK]. Название модификации подчеркивает и черная окраска легкосплавных дисков.

