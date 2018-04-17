На АвтоВАЗе с июня сменится президент. Это не связано с неудачами на этом посту нынешнего, Николя Мора, просто на последнего легли дополнительные обязанности.

Летом завод возглавит Ив Карактзанис, который в настоящее время является руководителем румынского подразделения Renault и генеральным директором Dacia. Во французской компании он работает с 1992 года. Интересно, что нынешний президент, Николя Мор, также пришел на АвтоВАЗ с поста руководителя румынской компании.

Новое назначение связано с тем, что Николая Мор стал старшим вице-президентом Renault и руководителем региона Евразия. Полностью АвтоВАЗ он не покидает, он останется в совете директоров российского завода в качестве одного из вице-президентов.

Председатель правления АвтоВАЗа Сергей Скворцов и сам Николя Мор говорят о том, что под руководством нового президента завод продолжит путь финансового оздоровления и выполнения утвержденного среднесрочного плана развития.