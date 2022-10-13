На базе Lada Granta разработали несколько фургонов

Нижегородское предприятие «Промтех» представило сразу несколько проектов на базе Lada Granta. В новое семейство Kub войдут, к примеру, промтоварный фургон и рефрижератор, а также несколько пассажирских версий

Грузопассажирских версий Lada Granta анонсировано две, каждая на пять посадочных мест. Объем грузового отсека составляет три кубометра, а полная масса автомобиля составляет 2160 килограмм. Наиболее объёмным багажником отличается грузовая версия. За счёт отказа от всех сидений кроме водительского и пассажирского такой фургон получил грузовое пространство в 4,8 кубометра.

Каким именно двигателем укомплектованы нижегородские Lada Granta Kub, не уточняется. АвтоВАЗ сейчас оснащает Гранту только одним мотором — 90-сильным «атмосферником» объёмом 1,6 литра в сочетании с механической коробкой передач.