Начались продажи антикризисной Lada Niva Legend

АвтоВАЗ запустил продажи новой импортозамещённой модификации внедорожника Niva Legend , которая, как и в случае с Lada Granta , будет именоваться Classic'22.

Что касается оснащения, то машина оборудована бортовым компьютером, гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками и аудиоподготовкой (проведена вся необходимая проводка и установлены динамики в дверных картах). Из интересных особенностей стоит отметить штатную защиту моторного отсека.

Система ABS, кондиционер, подушка безопасности – все эти опции в списке оснащения отсутствуют. Упрощённая версия модели стоит минимум 796 500 рублей, но на неё распространяется перезапущенная программа льготного автокредитования. В этом случае цена опустится до 647 600 рублей.