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25 июл 2022

Начались продажи антикризисной Lada Niva Legend

Начались продажи антикризисной Lada Niva Legend
Автор фото: фирма-производитель
АвтоВАЗ запустил продажи новой импортозамещённой модификации внедорожника Niva Legend, которая, как и в случае с Lada Granta, будет именоваться Classic'22. 
Что касается оснащения, то машина оборудована бортовым компьютером, гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками и аудиоподготовкой (проведена вся необходимая проводка и установлены динамики в дверных картах). Из интересных особенностей стоит отметить штатную защиту моторного отсека. 
 
Система ABS, кондиционер, подушка безопасности – все эти опции в списке оснащения отсутствуют. Упрощённая версия модели стоит минимум 796 500 рублей, но на неё распространяется перезапущенная программа льготного автокредитования. В этом случае цена опустится до 647 600 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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