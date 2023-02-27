«Нивам» имплантируют новое сердце

Руководство АвтоВАЗа раскрыло планы по модернизации внедорожника Niva Legend. Разумеется, в первую очередь речь идет о модификации Niva Sport, но будет и еще одна – более доступная

Все же сперва стоит поговорить именно о модификации Sport. Cобственно, она получит 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179 с отдачей в 126 лошадиных сил. Мотор всем знаком по семейству автомобилей Vesta. Заявлено, что разгон до сотни снизится с нынешних 19 до 12 секунд. Причем своих способностей на бездорожье автомобиль не растеряет.

Что касается другой модификации, то ей установят 16-клапанный 106-сильный двигатель, который устанавливается на семейство Granta (на Весты в том числе). Каких-либо иных подробностей о машинах на сегодняшний день нет.