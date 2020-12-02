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2 дек 2020

Новая Нива – есть фото!

Новая Нива – есть фото!

В сети появилась фотография новой Lada Niva. Глядя на снимок, у нас появилось ощущение, что это Фотошоп, хотя коллеги стали убеждать нас в обратном

Ну а как еще думать, если невооруженным взглядом в передке новинки прослеживается «лицо» Toyota RAV-4? Хотя, например, портал Autonews заявляет, со ссылкой на заводской источник, что эта фотография не фейк, а оригинал! Более того, это не серийный вариант, а прототип – стоит ждать дополнительных штрихов.

Хорошо, допустим, что автомобиль на фотографиях реален. Что же нас ждет? Новые штампованные панели крышки капота и передних крыльев, а также фары и бампер. Задняя часть не просматривается, так что пока можно говорит только про передок. АвтоВАЗ, на данный момент, пока никак не прокомментировал снимки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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