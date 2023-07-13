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13 июл 2023

Обновился внедорожник Lada Niva Legend

Обновился внедорожник Lada Niva Legend
Автор фото: фирма-производитель

Компания АвтоВАЗ представила модернизацию Lada Niva Legend, которая получила улучшенную шумоизоляцию

В связи с этой доработкой модель подорожает примерно на 1-5%. Как сообщается в пресс-службе компании, эта модификация позволит повысить уровень акустического комфорта и улучшить качество интерьера автомобиля. Теперь цена за автомобиль начинается от 914 900 рублей (было 829 900 рублей).

Напомним, что актуальная модель Lada Niva Legend оснащается бензиновой рядной “четверкой” объемом 1,7 л. Мощность - 83 л.с., а крутящий момент - 129 Нм. Данный мотор работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
motor, ixbt

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