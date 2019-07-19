Обновлённая Lada Granta Sport попалась на тестах

В распоряжении нескольких изданий оказались снимки закамуфлированного прототипа рестайлин­говой модифи­кации Lada Granta Sport. Седан проходит испытания в Тольятти.

Заметно, что внешне «заряженная» версия отлича­ется от обычной Гранты накладками на порогах, колёс­ными дисками другого дизайна, изменён­ным задним бампером, небольшим спойлером на крышке багаж­ника и крупной насадкой на выхлопной трубе.