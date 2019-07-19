Обновлённая Lada Granta Sport попалась на тестах

В распоряжении нескольких изданий оказались снимки закамуфлированного прототипа рестайлинговой модификации Lada Granta Sport. Седан проходит испытания в Тольятти.
Заметно, что внешне «заряженная» версия отличается от обычной Гранты накладками на порогах, колёсными дисками другого дизайна, изменённым задним бампером, небольшим спойлером на крышке багажника и крупной насадкой на выхлопной трубе.
Если внешние изменения видны невооруженным взглядом, то о технических характеристиках можно говорить лишь основываясь на некотором количистве слухов. Предполагается, что Lada Granta Sport после обновления должна получить форсированный до 120 лошадиных сил