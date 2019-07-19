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19 июл 2019

Обновлённая Lada Granta Sport попалась на тестах

Обновлённая Lada Granta Sport попалась на тестах
Автор фото: Auto.ru

В распоряжении нескольких изданий оказались снимки закамуфлированного прототипа рестайлин­говой модифи­кации Lada Granta Sport. Седан проходит испытания в Тольятти.

Заметно, что внешне «заряженная» версия отлича­ется от обычной Гранты накладками на порогах, колёс­ными дисками другого дизайна, изменён­ным задним бампером, небольшим спойлером на крышке багаж­ника и крупной насадкой на выхлопной трубе.

Если внешние изменения видны невооруженным взглядом, то о технических характеристиках можно говорить лишь основываясь на некотором количистве слухов. Предполагается, что Lada Granta Sport после обновления должна получить форсиро­ванный до 120 лошади­ных сил 1,6-литровый атмосферный мотор, задние дисковые тормоза и занижен­ную подвеску. Помимо модифи­кации Sport, у Гранты появится версия Drive Active, которая будет иметь всё те же визуальные доработки, но сохранит 106-сильный двигатель, доступный на стандарт­ных вариантах семей­ства.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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