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16 янв 2023

Пятидверная «Нива» возрождается

Пятидверная «Нива» возрождается

Сколько раз «хоронили» длиннобазную «Ниву» - мол, рентабельность у машины низкая и производить ее нецелесообразно. Впрочем, несмотря на негативные комментарии, автомобиль остается на конвейере

Последние слухи о возможной отставке Niva Legend с пятидверным кузовом появились еще в начале 2021 года. Теперь же инсайдеры говорят о том, что выпуск модели с индексом ВАЗ-2131 возобновится в конце 2023 года или в начале 2024-го. Однако, прежде чем это произойдет, производителю предстоит решить проблему с комплектующими — не хватает ремней безопасности, подушек и блоков АБС.

К слову, на прошлой неделе отечественный концерн объявил о выпуске битопливной версии седана Granta, разработанной совместно с фирмой АТС-Авто.  Такой автомобиль способен работать как на газе(метане), так и на обычном бензине.

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