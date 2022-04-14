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14 апр 2022

Появились подробности об удешевленной Lada Vesta

Появились подробности об удешевленной Lada Vesta
Автор фото: фирма-производитель
До сегодняшнего дня было известно, что «удешевленная» версия будет представлять из себя автомобиль с обновленной внешностью, но старым салоном.  Однако теперь появилась информация о том, что машина изменится и в техническом плане.
Предполагаем, что читатели Motorpage уже догадались, о чем пойдет речь. Да, на «Весты» будут устанавливать модернизированный 8-клапанный двигатель, который впервые появился на фургоне Lada Largus. Напомним, этот мотор был создан на базе прежнего «восьмиклапанника» ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. В нем поменяли шатунно-поршневую группу (позаимствовав ее у двигателя объемом 1,8 литра) и модернизировали головку блока цилиндров.
 
Если исходник выдавал 87 лошадиных сил, то модернизированный мотор уже имеет отдачу в 90 лошадиных сил.  Почему именно этот двигатель решили устанавливать на «Весты». Все просто – он дешевле 16-клапанных двигателей и степень локализации здесь гораздо выше.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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