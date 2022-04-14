Появились подробности об удешевленной Lada Vesta

До сегодняшнего дня было известно, что «удешевленная» версия будет представлять из себя автомобиль с обновленной внешностью, но старым салоном. Однако теперь появилась информация о том, что машина изменится и в техническом плане.

Предполагаем, что читатели Motorpage уже догадались, о чем пойдет речь. Да, на «Весты» будут устанавливать модернизированный 8-клапанный двигатель, который впервые появился на фургоне Lada Largus . Напомним, этот мотор был создан на базе прежнего «восьмиклапанника» ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. В нем поменяли шатунно-поршневую группу (позаимствовав ее у двигателя объемом 1,8 литра) и модернизировали головку блока цилиндров.

Если исходник выдавал 87 лошадиных сил, то модернизированный мотор уже имеет отдачу в 90 лошадиных сил. Почему именно этот двигатель решили устанавливать на «Весты». Все просто – он дешевле 16-клапанных двигателей и степень локализации здесь гораздо выше.