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7 апр 2023

Представлена «хоккейная» Lada Niva Travel

Представлена «хоккейная» Lada Niva Travel

АвтоВАЗ объявил о запуске в апреле продаж внедорожника Niva Travel в хоккейной спецверсии KHL. Автомобиль построен на базе топовой версии Luxe

Сразу стоит сказать, что здесь у нас не просто «Люкс», а с дополнительным Off-road-пакетом, куда входит шноркель, неокрашенный пластиковый обвес и АТ-покрышки. Что касается декора самой спецсерии, то от стандартного исполнения автомобиль можно отличить по символике Континентальной хоккейной лиги на стойках и порогах.

Список дополнительного оборудования расширен за счёт ковриков салона и багажника, а также сумки-органайзера. В комплектацию также входят кондиционер, медиасистема подогрев сидений и лобового стекла, камера заднего вида с омывателем и датчиками парковки. Несмотря на хорошее наполнение, в Niva Travel, по-прежнему, нет ни подушек безопасности, ни блока ABS. Дефицит комплектующих пока не преодолен.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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