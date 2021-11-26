Раскрыт смысл наименования «Нива»

До сегодняшнего дня считалось, что название отечественного внедорожника «Нива» было сформировано из первых букв имен детей ее создателей. Однако, оказалось, что это совсем не так

А ведь какая красивая легенда была! У ведущего конструктора проекта Петра Прусова были дочери: Наталья и Ирина, а у главного конструктора АвтоВАЗа Владимира Соловьева – сыновья: Вадим и Андрей. Собственно, в честь светлого будущего и молодого поколения для названия внедорожника и взяли имена детей. Отметим, что эту версию в свое время озвучивал Прусов лично (в одном из интервью).

А недавно один из дизайнеров «Нивы», Владимир Семушкин, заявил, что смысл у названия совсем другой и дети здесь не причем! К слову о детях, Семушкин рассказал, что одного из сыновей Соловьёва звали не Вадим, а Сергей, так что должна быть «Ниса», а не «Нива». Но вернемся к наименованию. Оказывается, что Семушкин придумал его лично, еще в тот момент, когда машина существовала лишь в чертежах, причем дизайнер руководствовался иностранными языками, так как «Нива» очень созвучна, например, с немецким словом nival (снежный) или французским niveau (горизонт).