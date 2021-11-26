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26 ноя 2021

Раскрыт смысл наименования «Нива»

Раскрыт смысл наименования «Нива»

До сегодняшнего дня считалось, что название отечественного внедорожника «Нива» было сформировано из первых букв имен детей ее создателей. Однако, оказалось, что это совсем не так

А ведь какая красивая легенда была! У ведущего конструктора проекта Петра Прусова были дочери: Наталья и Ирина, а у главного конструктора АвтоВАЗа Владимира Соловьева – сыновья: Вадим и Андрей. Собственно,  в честь светлого будущего и молодого поколения для названия внедорожника и взяли имена детей.  Отметим, что эту версию в свое время озвучивал Прусов лично (в одном из интервью).

А недавно один из дизайнеров «Нивы», Владимир Семушкин, заявил, что смысл у названия совсем другой и дети здесь не причем! К слову о детях, Семушкин рассказал, что одного из сыновей Соловьёва звали не Вадим, а Сергей, так что  должна быть «Ниса», а не «Нива». Но вернемся к наименованию. Оказывается, что Семушкин придумал его лично, еще в тот момент, когда машина существовала лишь в чертежах, причем дизайнер руководствовался иностранными языками, так как «Нива» очень созвучна, например, с немецким словом nival (снежный) или французским niveau (горизонт).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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