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4 авг 2020

Россияне стали реже покупать подержанные автомобили

Россияне стали реже покупать подержанные автомобили

Самой популярной моделью на вторичном рынке в первой половине нынешнего года в России стала LADA 2114

В России за первую половину 2020 года на вторичном рынке было продано 2,2 млн легковых автомобилей. Эта цифр на 12,9% меньше показателей прошлого года. Что касается июня, то в прошлом месяце россияне приобрели 420 тыс. подержанных машин (-8.3%). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего на вторичном рынке в январе июня было продано автомобилей Lada. За полгода россияне приобрели 522,5 тыс. отечественных машин, что на 16,7% меньше, чем в январе — июне 2019 года. Таким образом на автомобили Lada приходится 24% от общего рынка. На втором месте — Toyota. За 6 месяцев в стране было перепродано 251,1 тыс. таких машин. Первую тройку замыкает Nissan. С начала года своих владельцев сменили 126,4 тыс. машин. Оба японских бренда демонстрируют падение (-9,8% и 11,2% соответственно).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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