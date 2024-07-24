Сборка спортивной модификации Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года

Глава компании АвтоВАЗ Максим Соколов подтвердил, что серийная сборка Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года. Автомобиль получит мотор от Lada Granta Sport, новые колесные диски и ряд доработок в салоне

Внешне автомобиль практически не будет отличаться от стандартной версии, кроме наличия шноркеля и воздухозаборников на капоте. Но главным внешним атрибутом станут 17-дюймовые колесные диски. Внутри установят сиденья с развитой боковой поддержкой и трехспицевый руль. Отделка самих сидений выполнена из кожзама и вставок под замшу красного и серого цветов.

Спортивная версия получит дисковые тормоза, усиленный задний мост и подвеску, а также позаимствует у Granta Sport пружины и амортизаторы. Под капотом расположится 1,6-литровый мотор мощностью 122 л.с.