Стартовали продажи новой Niva Bronto

АвтоВАЗ опубликовал детали оснащения внедорожника Lada Niva Bronto. В комплектациях обнаружились интересные особенности

Пожалуй, выделим два самых главных пункта. Первый - на машине нет подушек безопасности (ранее в комплектации присутствовал одна – боковая). Второй – блок анти-блокировочной системы тормозов здесь также не установлен.

С другой стороны Базовый уровень оснащения уже предусматривает защиту картера, металлические бамперы и резиновые расширители колёсных арок, а также чёрные колёсные диски на 15 дюймов с внедорожной резиной. В салоне такой «Нивы» появятся бортовой компьютер, кондиционер, аудиоподготовка, а также передние кресла с подогревом и передние электростеклоподъёмники.