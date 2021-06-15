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15 июн 2021

У Largus и Xray появились версии с необычным оснащением

У Largus и Xray появились версии с необычным оснащением

АвтоВАЗ начал отгружать в дилерскую сеть Lada Largus и XRAY в новых, удешевленных комплектациях. Comfort Light и Luxe Light

Нет, называть подобные автомобили "лоукостом" никак нельзя. Так например, версия Luxe Light отличается от "люксовой" модификации лишь использованием обычной магнитолы вместо медиакомплекса с сенсорным экраном.  Что до "облегченного" комфорта, то  здесь мультимедийной системы нет вовсе. Также во всех новых версиях нет круиз-контроля и мультируля. Еще один важный момент - обе новые версии доступны лишь для обновленного Largus. Xray получил лишь модификацию Comfort Light.

Несколько ранее подобные метаморфозы комплектаций произошли и с семейством Vesta.  Они были продиктованы высоким спросом на модель, правда, официального комментария по причине появления таких версий на Largus и Xray - на данный момент нет.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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