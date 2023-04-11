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11 апр 2023

В Якутии испытали ABS российского производства

В Якутии испытали ABS российского производства

В Якутске прошли испытания автомобилей Lada с системой АБС российской разработки. Значит ли это, что дефицит комплектующих будет преодолен?

Производством узла занялась компания "Итэлма" - после зимних испытаний автомобили вернутся на АвтоВАЗ для изучения результатов. Позже отечественную систему будут проверять на дорогах с высоким коэффициентом сцепления (например, сухом асфальте) и смешанных покрытиях.

К сожалению, о точной дате установки анти-блокировочной системы никто не говорит, но можно с уверенностью заявлять, что Lada выбрала именно российские комплектующие, хотя еще несколько месяцев назад  концерн рассматривал к применению китайские узлы фирмы  Trinova.

При написании новости использовалась информация:
МИР24

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