В Якутии испытали ABS российского производства

В Якутске прошли испытания автомобилей Lada с системой АБС российской разработки. Значит ли это, что дефицит комплектующих будет преодолен?

Производством узла занялась компания "Итэлма" - после зимних испытаний автомобили вернутся на АвтоВАЗ для изучения результатов. Позже отечественную систему будут проверять на дорогах с высоким коэффициентом сцепления (например, сухом асфальте) и смешанных покрытиях.

К сожалению, о точной дате установки анти-блокировочной системы никто не говорит, но можно с уверенностью заявлять, что Lada выбрала именно российские комплектующие, хотя еще несколько месяцев назад концерн рассматривал к применению китайские узлы фирмы Trinova.