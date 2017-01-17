Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), отечественная компания АвтоВАЗ в 2016 году продемонстрировала незначительное сокращение продаж на первичном авторынке в России.

По данным экспертов АЕБ, по итогам прошлого года отечественный автопроизводитель продал на родном авторынке 266 296 автомобилей бренда Lada, что на 1% ниже результатов 2015 года. Стоит отметить, что, несмотря на незначительное сокращение объемов продаж, АвтоВАЗ занял первую строчку годового рейтинга российского рынка.

В декабре объем реализации автомобилей Lada в России был зафиксирован на уровне 27 630 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос на 17,8%. За отчетный период доля АвтоВАЗа на российском рынке также увеличилась на 1,9 процентных пункта и составила 18,7%.

Наиболее популярным автомобилем в модельном ряду АвтоВАЗа у российских потребителей (2-ое место в общем рейтинге) стала Lada Granta. Так, за год официальные дилеры отечественной компании передали в руки своих клиентов 87 726 экземпляров этой модели, ухудшив свой результат на 27%. Из них 8 773 экземпляра было продано в декабре – на 23,9% меньше, чем за АППГ.

Второе место во внутреннем рейтинге АвтоВАЗа (4-ое место в общем зачете) заняла Lada Vesta. В количественном выражении, объемы реализации этой модели составили 55 174 экземпляра, прирост продаж в годовом отношении составил 1 881,1%. Только в декабре компания продала 7 014 таких автомобилей – на 576,4% больше, чем годом ранее.

«Тройку» лидеров (10-ое место в общем зачете) закрывает фургон Lada Largus. В прошлом году россияне приобрели 29 341 экземпляр этой модели, падение к 2015 году составило 24,7%. За прошлый месяц отечественный автопроизводитель сумел реализовать 2 881 универсал – на 5,7% меньше, чем в декабре 2015 года.