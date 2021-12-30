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30 дек 2021

В России появился турбированный Largus

В России появился турбированный Largus
Автор фото: фирма-производитель

В Самаре блогеры построили первый в мире Lada Largus с модифицированным 1,6-литровым вазовским мотором.

Доработки свелись к установке турбины Garrett GT1752 с давлением 0,5 бара. В результате штатный мотор 1.6 с мощностью в 106 лошадиных сил превратили в 165-сильный агрегат. Крутящий момент вырос со 148 до 260 Ньютон-метров.

К сожалению, мастера не раскрывают динамические характеристики. Впрочем, умельцы несколько раз делали замеры «Весты» с тем же мотором и турбиной. Седан смог выехать из восьми с половиной секунд, причем по паспорту на разгон до сотни требуется целых одиннадцать секунд.  Заводской же Largus набирает сотню за 14,3 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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