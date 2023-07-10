В Санкт-Петербурге открылся дилерский центр Lada Sport

Первый дилерский центр Lada Sport открылся в Санкт-Петербурге

В автосалоне площадью 600 квадратных метров есть трофейный зал команды Lada Sport Rosneft, где представлены завоеванные кубки и сами экземпляры гоночных автомобилей.

Отмечается, что единственная модель, которую можно на данный момент приобрести - это Lada Granta Drive Active. Автомобиль представлен в трех комплектациях: Classic, Comfort и Comfort лифтбэк. Данная спортивная версия с аэродинамическим обвесом оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач.