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10 июл 2023

В Санкт-Петербурге открылся дилерский центр Lada Sport

В Санкт-Петербурге открылся дилерский центр Lada Sport

Первый дилерский центр Lada Sport открылся в Санкт-Петербурге

В автосалоне площадью 600 квадратных метров есть трофейный зал команды Lada Sport Rosneft, где представлены завоеванные кубки и сами экземпляры гоночных автомобилей. 

Отмечается, что единственная модель, которую можно на данный момент приобрести - это Lada Granta Drive Active. Автомобиль представлен в трех комплектациях: Classic, Comfort и Comfort лифтбэк. Данная спортивная версия с аэродинамическим обвесом оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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