Выпуск Lada Vesta будет налажен лишь в первом квартале 2023 года

8 августа сошли последние экземпляры Vesta с конвейера в Ижевске- теперь эта модель будет собираться на основной промышленной линии в Тольятти. К сожалению, реорганизация требует времени.

Да, за пару месяцев ее никто не произведет – как сообщает ТАСС, лишь к началу весны АвтоВАЗ закончит монтаж всего необходимого оборудования. Соответственно, запуск конвейера будет произведен в середине марта. Зато руководство предприятия сообщает, что после перезапуска сборки флагманских седанов объём выпуска, по планам, вырастет до 400 тысяч единиц техники.