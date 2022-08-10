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10 авг 2022

Выпуск Lada Vesta будет налажен лишь в первом квартале 2023 года

Выпуск Lada Vesta будет налажен лишь в первом квартале 2023 года
Автор фото: фирма-производитель
8 августа сошли последние экземпляры Vesta с конвейера в Ижевске- теперь эта модель будет собираться на основной промышленной линии в Тольятти. К сожалению, реорганизация требует времени.
Да, за пару месяцев ее никто не произведет – как сообщает ТАСС, лишь к началу весны АвтоВАЗ закончит монтаж всего необходимого оборудования.  Соответственно, запуск конвейера будет произведен в середине марта. Зато руководство предприятия сообщает, что после перезапуска сборки флагманских седанов объём выпуска, по планам, вырастет до 400 тысяч единиц техники.
 
Напомним, Волжский автозавод находился в режиме простоя почти всю весну. Конвейеры на площадке были запущены 6 июня, когда начали собирать упрощённую Lada Granta без ABS, подушек безопасности, кондиционера и с 90-сильным мотором пониженного до «Евро-2» экологического класса.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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