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15 мар 2022

Выпуск Lada Vesta может быть возобновлен лишь через два года

Выпуск Lada Vesta может быть возобновлен лишь через два года

Как известно, АвтоВАЗ, столкнувшись с дефицитом комплектующих, был  вынужден приостановить несколько сборочных линий на своем предприятии. На данный момент удалось наладить сборку лишь двух моделей - "Нивы" и "Гранты", однако собирать весь остальной ряд пока не представляется возможным

Возникает логичный вопрос, а почему бы не заняться импортозамещением и установить вместо импортных деталей наши отечественные. В теории такой сценарий возможен. Проблема лишь в том, что на его выполнение потребуется немало времени.

«Есть вопрос в доставке комплектующих и в получении, [это] электроника. Это, на самом деле, на ближайшие два года то, что должно точно начать производиться в России, вот эти комплектующие» - цитирует ТАСС первого вице-премьера Удмуртии Константина Сунцова. Говоря простым языком, выпуск Lada Vesta или Xray при условии импортозамещения может быть возобновлен в лучшем случае через год, если не через все два…

А ведь для производства электроники еще нужно найти компетентные предприятия, так что задача стоит достаточно сложная. В любом случае в данный момент у АвтоВАЗа в приоритете стоит цель по восстановлению каналов поставок из за рубежа - власти Тольятти и Ижевска стараются оказывать полное содействие в этом вопросе.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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