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29 янв 2025

Владимир Путин стал первым, кому представили главные новинки АВТОВАЗ

Владимир Путин стал первым, кому представили главные новинки АВТОВАЗ

Президенту России Владимиру Путину во время визита на завод АВТОВАЗ в Тольятти были показаны новые прототипы автомобилей, которые могут выйти на рынок в ближайшие годы

В числе представленных концептов — кроссоверы Lada B+ Cross и Т-134, созданные на платформе Lada Vesta, а также полноприводный электромобиль «е-Нива» и минивэн B-Van (RGH). Именно кроссоверы и привлекли больше всего внимания. Lada B+ Cross получил динамичный профиль и сплошной задний фонарь. Переднюю часть, к сожалению, не смогли запечатлить. Т-134, напротив, выделяется более квадратным дизайном кузова, чем-то напоминающим стилистику Haval H3, но в компании рассказали, что разработчики вдохновлялись классической «Нивой».

Кроме кроссоверов, АвтоВАЗ также представил макет минивэна, известного под кодовым названием RGH. Предполагается, что он построен на платформе Vesta и может стать альтернативой Largus, но полной замены последнего пока не планируется. Особое внимание на встрече уделили и электрическому внедорожнику «е-Нива», который должен занять свою нишу среди электромобилей российского производства.

При написании новости использовалась информация:
kremlin.ru

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