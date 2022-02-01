Внедорожники Lada Niva Travel могут самовоспламеняться

Специалисты АвтоВАЗа обнаружили недоработку во внедорожниках Lada Niva Travel (бывшая Chevy Niva, «Шнива»)

Уже у трех автомобилей были обнаружены нарушения технологии установки плюсового провода стартера. Как сообщает паблик Avtograd News в социальной сети VK, зафиксировано три таких инцидента, все были признаны гарантийными случаями.

Ранее сообщалось, что продажи всех модификаций Lada Niva Travel были приостановлены. Официальная формулировка - «с целью гарантирования потребительских свойств». Не исключено, что вскоре будет объявлена масштабная отзывная кампания.

Рестайлинговая Lada Niva Travel была представлена в 2020 году. Ранее эта модель была известна и популярна, как Chevrolet Niva и производилась на совместном предприятии GM-Avtovaz, но в 2019 году General Motors передала АвтоВАЗу все права и производственные мощности, после чего Niva вернулась в модельную гамму Lada.