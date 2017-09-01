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1 сен 2017

АвтоВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta

АвтоВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta
Автор фото: фирма-производитель

С сегодняшнего дня все версии седана Lada Vesta за исключением топовой Exclusive, продажи которой стартовали в конце августа, стали дороже. Прибавка составила 9000 рублей и распространилась на все комплектации машины.

Базовая версия седана с двигателем мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач обойдется в 554 900 рублей. В нее входят две подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, зеркала с обогревом и электроприводом, передние сиденья с подогревом. Версия седана с «роботом» в самой доступной комплектации обойдется в 604 900 рублей.

На заводе никак не комментируют увеличение цен на седан. Вероятнее всего это связано с тем, что АвтоВАЗ уже выполнил свою задачу по завоеванию 20-процентной доли на российском рынке новых автомобилей. Кроме того, последнее подорожание моделей Lada было в начале года, тогда седан стал дороже на 3,2%.

В сентябре к седану Lada Vesta прибавится универсал с приставкой SW в названии, а в конце года должны стартовать продажи «приподнятного» варианта Lada Vesta SW Cross. Любопытно, что версия Cross не исключается и для седана, возможно, она поступит в продажу в следующем году.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

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