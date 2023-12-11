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11 дек 2023

Lada Vesta получит новый 1,8-литровый мотор

Lada Vesta получит новый 1,8-литровый мотор

Компания АвтоВАЗ начала производство новых 16-клапанных двигателей объемом 1,8 л. Данный агрегат получил наименование 1,8 Evo и развивает 122 л.с.

Предполагается, что первая модель, которой достанется новый двигатель станет Lada Vesta. Уже в этом месяце с конвейера сойдет первая партия в количестве 25 штук, а уже в январе начнется полноценная серийная сборка. Первые автомобиль будут комплектацоваться вариатором, но также машину будут выпускать и с 6-ступенчатой “механикой”.

На данный момент стандартные версии Lada Vesta оснащаются 8-клапанным 1,6-литровым мотором мощность 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента. В более дорогих комплектациях - 16-клапанным объемом 1,6 л. мощностью 106 л.с. и 148 Нм. В версиях Cross данный мотор форсирован до 113 л.с. и 152 Нм. А что касается спортивной модификации Sportline, то мощность 1,6-литрового мотора увеличена до 118 л.с. и 151 Нм.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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