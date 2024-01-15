Автомобильный портал Motorpage
15 янв 2024

Стартовали продажи Lada Vesta SW Sportline

Стартовали продажи Lada Vesta SW Sportline
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за “оспортивленным” седаном Lada Vesta Sportline компания АвтоВАЗ выводит на российский рынок соответствующую версию автомобиля в кузове универсал

“Заряженная” Lada Vesta SW по примеру седана отличается иными бамперами, наличием спойлера над крышкой багажника, а также красными горизонтальными вставками. Модифицирована и ходовая часть, вследствие чего клиренс сократился на 20 мм до 158 мм. В стандартной комплектации - 17-дюймовые легкосплавные диски. В салоне устанавливается цифровая “приборка”, 10,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и сиденья с развитой боковой поддержкой.

Под капотом тут 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 118 л.с. и 151 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 186 км/ч. Паспортный разгон до “сотни” - 11 с. В паре с мотором работает 5-ступенчатая “механика”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
lada

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta

Lada Vesta получит новый 1,8-литровый мотор

11 декабря 2023
Lada Vesta Sportline

Сколько стоит новая Lada Vesta Sportline?

31 октября 2023

АвтоВАЗ расширил оснащение Lada Vesta

05 октября 2023

АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Vesta в Узбекистане

19 сентября 2023
Lada Vesta NG

Обновленная Lada Vesta NG подешевела

11 июля 2023
Lada Vesta NG Signature

У LADA Vesta NG появилась удлиненная версия

02 июня 2023

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) полюбить питер весной
Тест драйв
08 января 2024

Omoda C5
"Полюбить Питер весной"
Voyah Free - voyah free (2023) ресурсный тест
Тест драйв
05 января 2024

Voyah Free
"Ресурсный тест Voyah Free EV"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 5 6