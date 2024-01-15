Стартовали продажи Lada Vesta SW Sportline

Вслед за “оспортивленным” седаном Lada Vesta Sportline компания АвтоВАЗ выводит на российский рынок соответствующую версию автомобиля в кузове универсал

“Заряженная” Lada Vesta SW по примеру седана отличается иными бамперами, наличием спойлера над крышкой багажника, а также красными горизонтальными вставками. Модифицирована и ходовая часть, вследствие чего клиренс сократился на 20 мм до 158 мм. В стандартной комплектации - 17-дюймовые легкосплавные диски. В салоне устанавливается цифровая “приборка”, 10,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и сиденья с развитой боковой поддержкой.

Под капотом тут 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 118 л.с. и 151 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 186 км/ч. Паспортный разгон до “сотни” - 11 с. В паре с мотором работает 5-ступенчатая “механика”. Привод - передний.