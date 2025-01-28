Lada Vesta получила 6-ступенчатую механическую коробку передач

Компания АВТОВАЗ пополнила линейку Lada Vesta новой модификацией с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Ранее покупателям была доступна 5-ступенчатая “механика”

Новая коробка будет предложена для всех версий кузова модели и вероятно, в скором будущем появится и на других моделях, включая Lada Iskra. Судя по опубликованной информации, производство налажено в сотрудничестве с неназванным партнером, предположительно из Китая.

У Vesta данная коробка предложена в паре с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Напомним, что с данным агрегатом также стыкуется вариатор. Позже 6-ступенчатая “механика” будет предложена и для 1,6-литрового 16 клапанного двигателя на 106 л.с.