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28 янв 2025

Lada Vesta получила 6-ступенчатую механическую коробку передач

Lada Vesta получила 6-ступенчатую механическую коробку передач
Автор фото: фирма-производитель

Компания АВТОВАЗ пополнила линейку Lada Vesta новой модификацией с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Ранее покупателям была доступна 5-ступенчатая “механика”

Новая коробка будет предложена для всех версий кузова модели и вероятно, в скором будущем появится и на других моделях, включая Lada Iskra. Судя по опубликованной информации, производство налажено в сотрудничестве с неназванным партнером, предположительно из Китая.

У Vesta данная коробка предложена в паре с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Напомним, что с данным агрегатом также стыкуется вариатор. Позже 6-ступенчатая “механика” будет предложена и для 1,6-литрового 16 клапанного двигателя на 106 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Автопилот

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