Сколько стоит новая Lada Vesta Sportline?

Стало известно, что Lada Vesta Sportline в кузове седан предложат в двух вариантах стоимостью 2 173 500 рублей и 2 208 500 рублей. Стоимость автомобиля в кузове универсал пока не рассекречена

В зависимости от комплектации, покупателям предложат полностью черное исполнение под названием Black. Новая версия будет отличаться иными бамперами, наличием спойлера над крышкой багажника, а также красными горизонтальными вставками. Штатно автомобиль получит 17-дюймовые колесные диски. Дорожный просвет спортивной версии - 158 мм. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления составляет - 0,393 Cx. В салоне устанавливается цифровая “приборка”, 10,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и сиденья с развитой боковой поддержкой.

Напомним, что Lada Vesta Sportline оснащается бензиновой рядной “четверкой” мощностью 118 л.с. (это на 12 л.с. больше по сравнению со стандартной версией). Заявленный разгон до “сотни” составит 10,9 с. Максимальная скорость - 190 км/ч. Автомобиль будет комплектоваться 5-ступенчатой “механикой”. Привод - передний.