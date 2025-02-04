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4 фев 2025

Путину рассказали про разработку новой Lada Vesta

Путину рассказали про разработку новой Lada Vesta
Автор фото: фирма-производитель

В рамках недавнего визита президента РФ Владимира Путина на завод АВТОВАЗ в Тольятти, вице-президент компании по инжинирингу Максим Шмелев поделился планами компании по выпуску нового седана Lada Vesta

Судя по заявлению, новая версия будет крупнее актуальной и войдет в C сегмент. Напомним, что актуальная версия Vesta имеет длину в 4410 мм и относится к B сегменту. Кроме того, модель может получить дополнительные опции и улучшенные характеристики. Вдобавок, следует ожидать и большую стоимость модели. Вероятно, в диапазоне между моделями Vesta и Aura. Напомним, что длина Aura достигает 4690 мм.

Предполагается что удлиненная Vesta выйдет на рынок в рамках смены поколений. Это следует из стратегии компании по обновлению своего модельного ряда и выхода в более дорогой сегмент рынка. Для таких моделей может быть разработана новая платформа совместно с НАМИ.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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