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30 сен 2021

Когда нам покажут новую Lada Vesta?

Когда нам покажут новую Lada Vesta?

Ижевская площадка АвтоВАЗа начнёт полноценное серийное производство рестайлинговой версии Lada Vesta уже в декабре нынешнего года, а в продаже новинка появится в феврале

Сразу отметим, это инсайдерская информация, а не официальные данные. Более того, наши коллеги полагают, что  из-за существующего дефицита электроники сроки производства и продаж могут быть сдвинуты на месяцы вперед. 

А что автомобиль приобретет с ресталингом? Сразу отметим, что агрегаты не тронут – по-прежнему будут доступны моторы 1.6 на 106 лошадиных сил и 1.8 на 145 лошадиных сил (для Lada Vesta Sport). Трансмиссии- 5-ступенчатая механика и вариатор.

Зато изменится внешность. Для модели разработали новые бамперы, иную решётку радиатора и альтерна¬тивные крылья. Оптика то же изменится – станет светодиодной. Модернизацию интерьера можно вообще назвать радикальным – здесь появятся новая центральная консоль, новая приборная панель и новая же мультимедийная с большим дисплеем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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