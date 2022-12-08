Lada Vesta получит упрощенную комплектацию

Познакомиться с обновленным семейством Vesta клиенты смогут уже совсем скоро. Правда, есть один нюанс – первые автомобили будут представлены в упрощенных комплектациях

Собственно такие машины будут отличаться штампованными колёсными дисками и матово-чёрными неокрашенными корпусами боковых зеркал. Чёрными будут и дверные ручки. В салоне же будет отсутствовать мультимедийная система и часть кнопок на рулевом колесе. Если говорить об оснащении, то машина будет оборудована кондиционером и электрическими стеклоподъемниками.

Также упрощенные Vesta, как и Granta c Largus получат 8-клапанный атмосферный двигатель, мощность которого составляет 90 лошадиных сил. Что касается автомобилей с автоматической коробкой передач, то таких версий не стоит ждать раньше 2024 года.