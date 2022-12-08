Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2022

Lada Vesta получит упрощенную комплектацию

Lada Vesta получит упрощенную комплектацию

Познакомиться с обновленным семейством Vesta клиенты смогут уже совсем скоро. Правда, есть один нюанс – первые автомобили будут представлены в упрощенных комплектациях

Собственно такие машины будут отличаться штампованными колёсными дисками и матово-чёрными неокрашенными корпусами боковых зеркал. Чёрными  будут и дверные ручки. В салоне же будет отсутствовать мультимедийная система и часть кнопок на рулевом колесе. Если говорить об оснащении, то машина будет оборудована кондиционером и электрическими стеклоподъемниками.

Также упрощенные Vesta, как и Granta c Largus получат 8-клапанный атмосферный двигатель, мощность которого составляет 90 лошадиных сил. Что касается автомобилей с автоматической коробкой передач, то таких версий не стоит ждать раньше 2024 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta NG

Lada Vesta получит 8-клапанный мотор

05 декабря 2022

LADA Vesta останется без автомата в новом году

17 ноября 2022

Перезапуск Lada Vesta могут отложить на полгода

20 октября 2022

АвтоВАЗ назвал точные сроки перезапуска производства Vesta

18 октября 2022
Lada Vesta SW

На базе Lada Vesta создадут кроссовер

06 сентября 2022
Lada Vesta NG 2022

АвтоВАЗ изменил условия гарантии для модели Vesta

26 июля 2022

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом» Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль
Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"

Написано новостей:

3 2 0 0 9