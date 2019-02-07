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7 фев 2019

Lada Vesta Sport для ГИБДД

Lada Vesta Sport для ГИБДД

Мы ранее писали о том, как глава московского ГИБДД просил обновить служебный автопарк и добавить в него несколько пикапов и спортивных автомобилей для борьбы с  уличными гонщиками. По всей вероятности, его просьба была услышана, правда, трактовка получилось иной

Вы хотели спортивный автомобиль, так получите - Lada Vesta Sport. Смешно, но именно такой автомобиль, в ведомственном окрасе и со специальными сигналами, был недавно обнаружен на одном из тольяттинских автовозов.  На машине отсутствуют номера и надписи о принадлежности к тому или иному подразделению ГИБДД.  Так что не исключено, что спортседан отправляется в Москву по запросу главы ведомства.

Откровенно говоря, вряд ли Lada Vesta Sport сможет посоревноваться с мощными и заряженными машинами, которые обычно используют любители безбашенной быстрой езды. Мощность форсированного 1,8-литрового мотора составляет 145 л.с., а разгон до сотни у седана занимает 9,6 секунды. Правда максимальная скорость автомобиля составляет 200 километров в час, так что против обычных среднестатистических нарушителей такая «Веста» вполне сгодится.

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За Рулем , Авто.ру

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