Представлена обновленная Lada Vesta

С конвейера ижевского подразделения АвтоВАЗа сошёл первый серийный образец Lada Vesta в рестайлинге. На данный момент производитель раскрыл лишь экстерьер автомобиля

Фактически, снаружи все изменения сводятся к появлению светодиодной оптики (включая противотуманки и задние фонари) и новой решетке радиатора, причем их будет две версии - автомобили с приставкой «Cross» получат решетку в виде сот, а обычные седаны и универсалы- решетку в виде полос. Для Lada Vesta сделан новый задний бампер с массивными декоративными накладками выхлопной системы. Доработаны и крышки багажников седана и универсала, которые получили дополнительные выштамповки.

На первый взгляд изменений не так много и все они больше тянут на фейслифтинг, чем на полноценный рестайлинг, однако, известно, что на автомобилях должен существенно измениться и салон - заявлена цифровая панель приборов и мультимедийная система с большим вертикальным дисплеем-планшетом. К сожалению, официально интерьер модели рассекретят позже. Агрегатная база, в виде отечественных моторов объемом 1.6 и 1.8 литра (106 и 122 лошадиные силы), а также 113-сильного «атмосферника» 1.6 Renault-Nissan, остается без изменений.