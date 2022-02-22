Автомобильный портал Motorpage
22 фев 2022

Представлена обновленная Lada Vesta

Представлена обновленная Lada Vesta

С конвейера ижевского подразделения АвтоВАЗа сошёл первый серийный образец Lada Vesta в рестайлинге.  На данный момент производитель раскрыл лишь экстерьер автомобиля

Фактически, снаружи все изменения сводятся к появлению светодиодной оптики (включая противотуманки и задние фонари) и новой решетке радиатора, причем их будет две версии - автомобили с приставкой «Cross» получат решетку в виде сот, а обычные седаны и универсалы- решетку в виде полос. Для Lada Vesta сделан новый задний бампер с массивными декоративными накладками выхлопной системы. Доработаны и крышки багажников седана и универсала, которые получили дополнительные выштамповки.

На первый взгляд изменений не так много и все они больше тянут на фейслифтинг, чем на полноценный рестайлинг, однако, известно, что на автомобилях должен существенно измениться и салон  - заявлена цифровая панель приборов и  мультимедийная система с большим вертикальным дисплеем-планшетом. К сожалению,  официально интерьер модели рассекретят позже. Агрегатная база, в виде отечественных моторов  объемом 1.6 и 1.8 литра (106 и 122 лошадиные силы), а также 113-сильного «атмосферника» 1.6 Renault-Nissan, остается без изменений.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

АвтоВАЗ сертифицировал новую Lada Vesta

15 февраля 2022
Lada Vesta 2015 вид сзади

Обновленная Lada Vesta поступит к дилерам уже в феврале

03 февраля 2022
Lada Vesta FL

Производство обновленной Lada Vesta запустится весной следующего года

24 ноября 2021

Интерьер новой Lada Vesta раскрыли на фото

05 октября 2021

Когда нам покажут новую Lada Vesta?

30 сентября 2021

Салон новой Lada Vesta показали публике

01 сентября 2021

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 (2020) особенности преемственности британских аристократов Тест драйв
22 февраля 2022

Land Rover Defender 110
"Особенности преемственности британских аристократов"
Lexus LX - lexus lx (2022) свежее прочтение имиджа и ценностей
Тест драйв
21 февраля 2022

Lexus LX
"Свежее прочтение имиджа и ценностей Lexus LX"
Audi Q3 - audi q3 sportback s tronic quattro sport (2021) альттер эго
Тест драйв
18 февраля 2022

Audi Q3
"АльТТер эго"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"

Написано новостей:

3 0 0 8 8