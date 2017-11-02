Вокруг универсалов Lada Vesta SW и его приподнятой версии Vesta SW Cross возник настоящий ажиотаж: у дилеров практически закончились «живые» автомобили, а приподнятых кросс-версий не осталось вообще.

Связано это с небольшими квотами, которые АвтоВАЗ распределил между дилерами. Производство универсалов в Ижевске только началось и завод постепенно наращивает темпы сборки. На АвтоВАЗе традиционно опасаются затоваривания, поэтому и поставляют дилерами небольшие объемы машин практически сразу с конвейера.

Такая же ситуация наблюдалась в момент выхода седана Lada Vesta и ситуация с поставками автомобилей стабилизировалась через пару месяцев после старта продаж. Но сейчас российский рынок оживает и продажи новых автомобилей на нем вновь начинают расти, поэтому некоторые эксперты говорят о том, что даже если к концу года дефицит удастся устранить, то весной он может возникнуть снова.

