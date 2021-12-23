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23 дек 2021

Какой будет новая Lada Vesta Sport

Какой будет новая Lada Vesta Sport
Автор фото: фирма-производитель

Lada Vesta Sport временно снимут с производства с выходом рестайлинговой модели Vesta в мае 2022 года. Причем новый спорткар появится лишь в 2023 году

Пока вся информация о модели - это не более чем набор слухов, однако и они могут быть интересными.  Так, по информации одного из отечественных пабликов  Kviring Drive, на новой Vesta Sport должен был дебютировать доработанный мотор 1.8. с мощностью в 165 лошадиных сил. Этот двигатель мог обеспечить хорошую динамику на уровне 7.5 секунд разгона до сотни. К сожалению, дебют не состоится, так как на АвтоВАЗе уже заявили о дороговизне внедрения модерни¬зированного мотора. Поэтому обновлённую Vesta Sport оборудуют стандартным 145-сильным агрегатом. По этой же причине не тронут 5-ступенчатую коробку передач, хотя ранее предполагалось, что  производитель будет устанавливать 6-ступенчатую КПП.

Зато точно известно, что с рестайлингом семейство Vesta Sport пополнится и заряженным универсалом,  прототипы которого уже не раз попадались в шпионские объективы, начиная с 2019 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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