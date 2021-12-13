Lada Vesta Sport: подробности

Известно, что рестайлинг автомобилей семейства Vesta произойдет уже в следующем году, а что там с заряженной Vesta Sport?

Как сообщают наши коллеги из Auto.ru, эту модель нам придется подождать еще год – она выйдет на рынок только в 2023. Подробностей о модернизации в данный момент немного, но пара интересных фактов, все же есть. Во-первых, мотор 1.8 на 145 лошадиных сил доработают. Предполагается, что он сможет выдавать больше 160 лошадиных сил. Во-вторых, до нас наконец доберется заряженный универсал SW Sport.

Прототипы этого автомобиля уже фиксировались нашими коллегами на дорогах Сочи и Тольятти еще в 2018 году. Более того, по сообщениям «Авторевю», автомобиль даже был сертифицирован! По каким причинам его не пустили до сих пор в серию – неизвестно.