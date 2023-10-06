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6 окт 2023

Спортивная Lada Vesta поступит в продажу в следующем месяце

Спортивная Lada Vesta поступит в продажу в следующем месяце
Автор фото: фирма-производитель

Компания АвтоВАЗ заявила, что старт продаж седанов и универсалов Lada Vesta в комплектации Sportline намечен на ноябрь этого года. Стоимость пока неизвестна

Главное визуальное изменение - это иные бампера, наличие спойлера над багажником, а также красных горизонтальных вставок. Штатно автомобиль “обут” в 17-дюймовые колесные диски. Также данная версия отличается увеличенными тормозными дисками, двумя патрубками выхлопной системы и дорожным просветом в 158 мм. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления составляет - 0,393 Cx. В салоне устанавливается 10,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и сиденья с развитой боковой поддержкой.

Под капотом - бензиновая “четверка” объемом 1,6 л. Мощность - 118 л.с. Разгон до “сотни” - 10,9 с. Максимальная скорость - 190 км/ч (у универсала - 186 км/ч). Автомобиль будет комплектоваться 5-ступенчатой “механикой”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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