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26 янв 2023

АвтоВАЗ завершил продажи LADA Xray и Xray Cross

АвтоВАЗ завершил продажи LADA Xray и Xray Cross

АвтоВАЗ обновил официальный сайт Lada, убрав со страниц все упоминания модели Xray. Таким образом можно говорить о том, что жизненный цикл машин официально завершен

На сегодняшний день, автосалоны распродают остатки хэтчбеков, которые были выпущены в прошлом году. Перезапуск же Xray - не состоится. Об этом президент АвтоВАЗ Максим Соколов рассказал СМИ ещё в минувшем сентябре на Восточном экономическом форуме. Это решение он объяснил слишком большой долей импортных комплектующих, более недоступных для поставок. При этом и спрос на пятидверку падал от года к году.

В то же время АвтоВАЗ сообщает, что сервисная и гарантийная поддержка вышеуказанных моделей будет осуществляться в полном объеме и без перебоев.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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