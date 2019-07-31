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31 июл 2019

Дилеры АвтоВАЗа не готовы обслуживать вариатор

Дилеры АвтоВАЗа не готовы обслуживать вариатор
Автор фото: фирма-производитель

Если вы уже радостно потираете ручки, предвкушая скорую покупку Lada Xray с вариатором, то подумайте хорошенько - сможете ли вы без проблем обслужить данный автомобиль, особенно его новый узел -  вариатор

А проблемы с обслуживанием, похоже, будут, так как не все дилеры марки готовы заниматься вариаторами. Как сообщает портал Лада.Онлайн, на текущий момент дилеры АвтоВАЗа все еще не готовы проводить ремонт и обслуживать новую трансмиссию, о чем сообщил анонимный  представитель дилерской сети Lada.

«Официальные дилеры в принципе не готовы работать с новыми машинами, номенклатура запчастей не доведена, заполнение складов отсутствует, список уникальных деталей именно для вариатора (фильтры, масло, ремкомплекты) отсутствует», — указывается в его сообщении. Между тем, производитель пока никак не прокомментировал ситуацию, однако, особо маниакальные личности зашли на официальный сайт Lada и проверили калькулятор ТО, с помощью которого можно ознакомиться с прейскурантом по обслуживанию автомобиля. Выяснилось, что новой модификации XRAY Cross с японским вариатором в калькуляторе пока нет. Будем надеется, что вся ситуация является лишь временным явлением.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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