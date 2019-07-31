Дилеры АвтоВАЗа не готовы обслуживать вариатор

Если вы уже радостно потираете ручки, предвкушая скорую покупку Lada Xray с вариатором, то подумайте хорошенько - сможете ли вы без проблем обслужить данный автомобиль, особенно его новый узел - вариатор

А проблемы с обслуживанием, похоже, будут, так как не все дилеры марки готовы заниматься вариаторами. Как сообщает портал Лада.Онлайн, на текущий момент дилеры АвтоВАЗа все еще не готовы проводить ремонт и обслуживать новую трансмиссию, о чем сообщил анонимный представитель дилерской сети Lada.

«Официальные дилеры в принципе не готовы работать с новыми машинами, номенклатура запчастей не доведена, заполнение складов отсутствует, список уникальных деталей именно для вариатора (фильтры, масло, ремкомплекты) отсутствует», — указывается в его сообщении. Между тем, производитель пока никак не прокомментировал ситуацию, однако, особо маниакальные личности зашли на официальный сайт Lada и проверили калькулятор ТО, с помощью которого можно ознакомиться с прейскурантом по обслуживанию автомобиля. Выяснилось, что новой модификации XRAY Cross с японским вариатором в калькуляторе пока нет. Будем надеется, что вся ситуация является лишь временным явлением.