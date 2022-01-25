Второе поколение Lada Xray станет кроссовером на базе новой «Нивы»

Новое поколение автомобиля Lada XRay будет упрощенной городской модификацией третьего поколения «Нивы» – сообщают различные СМИ, ссылаясь на некий заводской источник

Известно, что новая «Нива» будет представлена сразу в двух версиях – в гражданской и внедорожной. Последняя получит механическую коробку передач с понижающим рядом. Гражданской же окажется новый Xray.

Сообщается, что машина будет построена на платформе Renault X13, которая является полноприводным аналогом известной «тележки» CMF B-LS. Официальный старт производства модели состоится либо в конце 2025 года, либо в начале 2026-го. Подробности относительно силовых агрегатов и дизайна остаются неизвестными.