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25 янв 2022

Второе поколение Lada Xray станет кроссовером на базе новой «Нивы»

Второе поколение Lada Xray станет кроссовером на базе новой «Нивы»

Новое поколение автомобиля Lada XRay будет упрощенной городской модификацией третьего поколения «Нивы» – сообщают различные СМИ, ссылаясь на некий заводской источник

Известно, что новая «Нива» будет представлена сразу в двух версиях – в гражданской и внедорожной. Последняя получит механическую коробку передач с понижающим рядом. Гражданской же окажется новый Xray.

Сообщается, что машина будет построена на платформе  Renault X13, которая является полноприводным аналогом известной «тележки» CMF B-LS. Официальный старт производства модели состоится либо в конце 2025 года, либо в начале 2026-го. Подробности относительно силовых агрегатов и дизайна остаются неизвестными. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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