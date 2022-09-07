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7 сен 2022

На проекте Lada Xray поставлен крест

На проекте Lada Xray поставлен крест
Автор фото: фирма-производитель

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов поставил точку в обсуждении дальнейшей судьбы Lada Xray. К сожалению, новости  не радуют

Возобновление производства «Иксреев» не планируется – в их конструкции слишком большая доля иностранных компонентов, так что продолжение конвейерной жизни модели в текущих условиях является нерентабельным. «Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — заявил глава АвтоВАЗа в интервью ТАСС.

Отметим, что данная позиция резко контрастирует с  более ранними заявлениями главы АвтоВАЗа по возвращению «досанкционного» модельного ряда. Впрочем,  тот же Largus, который построен на платформе B0, как и Xray, никто снимать с конвейера не собирается.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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