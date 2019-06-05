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5 июн 2019

Отзыв на тысячу

Отзыв на тысячу
Автор фото: фирма-производитель

Компания АвтоВАЗ отправит на сервис 933 хэтчбека Lada XRAY из-за возможных проблем с усилителем рулевого управления

Под сервисную акцию попали автомобили, которые были проданы с января 2019 года по сегодняшний день. Как сообщает Росстандарт, причина отзывной кампании — возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

В сервисный центрах на отзываемых машинах при необходимости заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Интересно, что в конце мая АвтоВАЗ объявил об отзыве 32 892 автомобилей Lada Largus. Под сервисную акцию попали машины, которые были проданы с ноября 2017 года по сегодняшний день. Тогда причиной отзывной кампании стали возможные проблемы с вакуумным усилителем тормозов.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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