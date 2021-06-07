Судьба Lada Xray предрешена

С модельным рядом Lada происходят интересные события – какие-то модели поддерживаются и активно модернизируются, а некоторые остаются, как будто, в забытьи

За примером далеко ходить не надо. Возьмите популярную модель Vesta – даже после выхода версии Cross обычные модификации продолжают проходить плановые модернизации и улучшения. Боле того – они получают их первыми. А вот другой пример – модель Xray. Она как-то сразу ушла в тень, когда появилась модификация Cross. Обычный хэтч до сих пор не получил вариатора. Недавно стало известно, что и модернизированного восьмиклапанного мотора на 90 лошадиных сил ему не видать.

По словам главы проекта Xray, Олега Груненкова, семейство Xray могут и вовсе снять с производства в середине текущего десятилетия. Что касается мотора, то его установка потребует определенных доработок, а это занимает очень много времени, что нецелесообразно, учитывая не слишком высокие объемы продаж модели.