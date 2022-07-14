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14 июл 2022

АвтоВАЗ полностью прекратил производство хэтчбека Xray

АвтоВАЗ полностью прекратил производство хэтчбека Xray

Предприятие уже уведомило дилеров о своем намерении и постановило исключить вышеуказанную модель из списков для клиентских тест-драйвов

"В связи с прекращением производства автомобилей XRAY изменено нормативное количество автомобилей для проведения тест-драйва в дилерских центрах Lada, филиалах и торговых точках - Автомобили XRAY исключены из перечня автомобилей для проведения тест-драйва" - приводит портал Drom служебную записку, которая поступила к одному из дилеров.

Напомним, что Xray на протяжении нескольких лет не пользовался высоким спросом, оставаясь в тени своего модернизированного собрата - модели Xray Cross. К тому же обычный Xray уже не выпускался с конца февраля по причине простоя конвейера из-за дефицита электронных компонентов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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